Лучшие работники культуры Брянска получили награды

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске наградили лучших работников культуры. Торжественная церемония награждения прошла в городской администрации. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

Среди тридцати награжденных — библиотекари, звукооператоры, преподаватели музыкальных школ и Дворцов культуры, художественные руководители, балетмейстеры, режиссёры, артисты музыкальных и вокальных коллективов. Все они прошли конкурсный отбор, в котором определялись их вклад в популяризацию своей профессии, мастерство и тяга к новым знаниям, наличие авторитета и уважения у коллег, зрителей и учеников.

Денежные сертификаты на сумму 50 тысяч рублей вручали глава города Марина Дбар и глава горадминистрации Александр Макаров. Александр Николаевич поблагодарил педагогов за вклад в развитие культуры и искусства Брянска, воспитание подрастающего поколения.

- Не хлебом единым жив человек. Вы наполняете жизнь людей духовной составляющей, храните историческую память, открываете юные таланты, - сказал Александр Макаров. - Мы искренне благодарны ветеранам отрасли культуры за труд, преданность профессии и огромный вклад в развитие Брянска. Вы – основа и хранители традиций. А молодёжь создаёт новые направления – те, что через десятилетия могут стать характерной чертой нашего народа. Я искренне поздравляю вас с заслуженным признанием!

Брянск развивает материальную базы культуры: закупают новые музыкальные инструменты, ремонтируют учреждения, появляются модельные библиотеки. В этом году открыли пристройку к школе искусств №10. В ближайшем будущем построят еще одну школу искусств — в микрорайоне на улице Флотской.

Увеличился средний уровень зарплаты работников культуры. В 2025 году он составил почти 54 тысячи рублей, что на 8,4 тысячи выше, чем годом раньше.