Брянск готовится к отопительному сезону. В конце прошлой недели глава Брянской городской администрации Александр Макаров подписал постановление «Об утверждении плана подготовки и проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по городу Брянску». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- За подготовкой будут следить специальные комиссии, - рассказали в мэрии Брянска. - Они оценят готовность управляющих компаний, предприятий и организаций к зиме и выдадут им паспорта готовности на предстоящий отопительный сезон 2026-2027 годов.

Прошедшая зима, несмотря на мороз и обилие снега, прошла без серьезных аварий. 350 котельных устойчиво подавали тепло в 2686 домов. Городские власти наладили взаимодействие с управляющими компаниями для оперативного реагирования на сообщения жителей о возможных перебоях с отоплением.