Больше 67 тысяч брянцев проголосовали за объекты благоустройства. Ежегодное онлайн-голосование проходит в шестой раз в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Жители брянского региона активно голосуют за приведение в порядок парка, общественной территории в одном из 27 муниципалитетов. Всего на выбор предложено 50 территорий и 8 дизайн-проектов.

Каждый может проголосовать только за один объект в районе или городе, в котором он проживает.

Отметим, что до конца голосования осталось 24 дня. Итоги будут известны 12 июня. Проголосовать можно на портале Госуслуг по ссылке.

