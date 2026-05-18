В Брянской области с 18 по 22 мая ожидают жаркую погоду. Столбики термометров покажут 21-23 градусов тепла, что выше климатической нормы на 7-9 градусов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области со ссылкой на Брянский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС.

Такая погода может привести к ландшафтными (природными) пожарами на землях лесного фонда и населенных пунктов, с возможным переходом на жилые дома, хозяйственные постройки и объекты экономики;происшествиями с гибелью людей на акваториях. А также к техногенным пожарам на полигонах ТКО (в том числе законсервированных) и на свалках мусора в неустановленных местах. Могут быть происшествия с гибелью людей на водоемах, травмирование людей, связанные с тепловыми, солнечными ударами и обезвоживанием. Возможны нарушения энергоснабжения в связи с повышенными нагрузками на элементы электорооборудования и их перегрев, провисание проводов ЛЭП в период действия жаркой погоды;, нарушения в работе транспорта, в том числе на железной дороге.

Жителей Брянской области просят осторожно обращаться с огнем.