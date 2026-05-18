Фото: Александр БЕЛЯК.

Брянские журналисты выиграли футбольный турнир. Спортивное событие состоялось 16 мая на учебно-тренировочной базе «Динамо». Турнир посвятили 25-летию команды журналистов Брянской области. Об этом сообщает интернет-издание «Спорт-32».

Фото: Александр БЕЛЯК.

В соревнованиях участвовали четыре команды из Брянска, Волгограда, Тулы и Российская объединенная команда (РОК).

Фото: Александр БЕЛЯК.

Брянские журналисты показали выдающуюся игру. Они одержали три победы и завоевали чемпионский титул. Они разгромили Тулу со счетом 7:0, «РОК» — 7:1. А также одержали волевую победу над Волгоградом со счетом 2:1. Пропустив всего два мяча, команда из Брянска выиграла домашний турнир журналистов.

На втором месте - команда из Волгограда. Замкнула тройку призеров Российская объединенная команда.

12+