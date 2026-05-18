В Брянске капитально ремонтируют 28 дорог. Еще четыре объекта проходят электронные торги. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Капитальный ремонт дорог идет во всех районах областного центра. Исполнение контракта подрядчиками в пятницу,15 мая, проверил на выездном совещании заместитель главы горадминистрации Иван Квасов.

Игорю Васильевичу представитель строительной компании доложил, что завершают строительство тротуара. Речь о дороге на переулке Московском в Фокинском районе.

Подрядчик уже закончил работу на втором въезде в Белые Берега. Осталось нанести разметку. У подрядчика в работе три объекта. Ивану Квасову показали, что на Пролетарской Володарского района строят тротуар, капремонт дороги начали в прошлом году и подходит к концу. Все силы подрядчик направил на улицу Орджоникидзе. Недавно здесь проложили водопровод, которого никогда не было. Теперь появится и дорога. Попутно подрядчик и замглавы горадминистрации обсуждают проблемы и пути решения. На улице Брянской сделали внушительный объём работ. Но предстоит еще немало.

Иван Квасов посетил еще ряд объектов капитального строительства. К слову, в субботу, 16 мая, ночью начали укладывать асфальт на улице Литейной, а в начале этой недели на Советской.