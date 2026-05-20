Фото: комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Брянский спортсмен Александр Горохов завоевал золото на чемпионате мира. Соревнования по рукопашному бою прошли в Бишкеке (Республика Киргизия) с 15 по 20 мая. Воспитанник спортшколы «ТОРПЕДО» представлял Брянскую область. Об этом сообщают в комитете по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Выиграв четыре упорных боя, Александр занял первое место и стал двукратным чемпионом мира!

- Поздравляем нашего спортсмена с победой! Зная его упорство и трудолюбие, это точно не последнее золото! Александр, только вперед! – говорят в комитете по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

