Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт20 мая 2026 13:01

Брянский спортсмен Александр Горохов завоевал золото на чемпионате мира

Соревнования по рукопашному бою прошли в Бишкеке с 15 по 20 мая
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Фото: комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Брянский спортсмен Александр Горохов завоевал золото на чемпионате мира. Соревнования по рукопашному бою прошли в Бишкеке (Республика Киргизия) с 15 по 20 мая. Воспитанник спортшколы «ТОРПЕДО» представлял Брянскую область. Об этом сообщают в комитете по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Выиграв четыре упорных боя, Александр занял первое место и стал двукратным чемпионом мира!

- Поздравляем нашего спортсмена с победой! Зная его упорство и трудолюбие, это точно не последнее золото! Александр, только вперед! – говорят в комитете по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

12+