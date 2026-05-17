Происшествия17 мая 2026 17:58

Над Брянской областью уничтожили 201 украинский беспилотник

Вражеские дроны сбили с 22.00 16 мая до 7.00 17 мая
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Над Брянской областью с 22.00 16 мая до 7.00 17 мая уничтожили 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом 17 мая на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Все вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС – Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

- Пострадавших и разрушений нет, - рассказал врио губернатора Брянской области. - Работают оперативные и экстренные службы.