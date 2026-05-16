Ночью над Брянской областью уничтожили 26 украинских беспилотников

Ночью над Брянской областью уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 16 мая на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Вражеские дроны обнаружил и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС – Брянск», спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

- Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы, - рассказал врио губернатора Брянской области.