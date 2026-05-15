Происшествия15 мая 2026 14:06

В Брянске в Десне нашли тело второго провалившегося зимой под лед школьника

Второго мальчика нашли на 116-е сутки, поисковые работы завершили
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" ВКонтакте.

В Брянске в пятницу,15 мая, в Десне на 116-е сутки нашли тело второго провалившегося зимой под лед школьника. Поисковые работы завершили. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В поисках участвовали добровольцы «ЛизаАлерт», экстренные службы, правоохранительные органы, родственники мальчика и местные жители.

- Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» выражает искренние соболезнования семье и близким, - говорят волонтеры. - Искренне благодарим всех, кто участвовал в поисках.

Напомним, трагедия на Десне произошла в Бежицком районе Брянска 20 января. На глазах у очевидцев двое девятилетних школьников провалились под лед.

Брянск 10 февраля простился с утонувшим в Десне девятилетним школьником. Тело одного из провалившихся под лед мальчиков нашли 8 февраля.