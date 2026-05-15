Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Сборная Брянской области завоевала две бронзы на отборочном этапе Спартакиады по тяжелой атлетике. В Ярославле проходит второй отборочный этап 13-й летней Спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Бронзу брянской команде принесла Арина Верещагина, которая выступила в весовой категории до 49 килограммов и показала сумму двоеборья 124 килограмма. Также достойно выступила Ирина Жирова. Она поднялась на пьедестал, завоевав бронзу в весовой категории до 64 килограммов с суммой двоеборья 142 килограмма.

Спортсменки занимаются у тренеров Николая Евсеева и Андрея Евдокимова.

12+