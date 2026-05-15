Брянские следователи навестили ветерана Великой Отечественной войны Константина Купрейченко

Офицеры следственного управления СК России по Брянской области побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Константина Павловича Купрейченко. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Руководитель Клинцовского межрайонного следственного отдела Игорь Привалов и заместитель руководителя отдела Олег Скрипка поздравили 99-летнего ветерана Купрейченко Константина Павловича с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Когда началась Великая Отечественная война, Константину Павловичу исполнилось только 15 лет, и во время немецкой оккупации Клинцов они вместе с отцом ушли в Стародубский партизанский отряд. После освобождения Клинцов Константин Павлович в октябре 1943 года призвали в ряды Красной Армии в 24 запасной стрелковый полк. С октября 1943 года по июнь 1944 года полк находился на Урале в г. Чебаркуль Челябинской области. С июля 1944 года Константин Павлович в составе 907 артиллеристского полка 347-я стрелковой Мелитопольской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 1 Прибалтийского фронта с боями прошел от Великих Лук до Калининграда, освобождал территорию Прибалтики, города Елгаву и Ригу. День Великой Победы ефрейтор Купрейченко К.П. встретил в г. Кенигсберге (Калининград).

После окончания войны Константин Павлович продолжил служить на Урале радиотелефонистом в 104 полку Свирской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии и закончил службу в 1950 году командиром отделении радиостанции. После окончания военной службы Константин Павлович вернулся в родной город и 51 год проработал на одном предприятии – фабрике имени Ф. Дзержинского в должности электрика в отделе главного механика.

Купрейченко Константин Павлович удостоен медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», орденом Отечественной войны II степени, а также награжден памятными юбилейными наградами СССР, России и Брянской области.

- Офицеры СК от всего коллектива регионального следственного управления выразили слова благодарности за вклад в Великую Победу, пожелали ветерану крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба, - рассказали в региональном следственном управлении.