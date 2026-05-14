«Россети Центр» обеспечили электроэнергией более 270 объектов в Брянской области

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за I квартал 2026 года. За отчетный период энергетики подключили к электрическим сетям 273 объекта суммарной мощностью почти 4,6 МВт.

Среди наиболее крупных объектов — производственный цех в Злынковском районе, база по переработке сельскохозяйственной продукции в Брянском районе и деревообрабатывающий цех в Дятьковском районе.

Помимо промышленных и коммерческих объектов в 2026 году филиал продолжит подключение к электрическим сетям социально значимых объектов. В числе запланированных — спортивно-оздоровительные комплексы в Злынковском и Брянском районах, а также пристройка к Супоневской средней общеобразовательной школе в Брянском районе.

Подать заявку на технологическое присоединение можно дистанционно через Портал-тп.рф.

Получить консультацию по вопросам технологического присоединения можно по телефону круглосуточной горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).