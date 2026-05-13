Фото: А.В. БОГОМАЗ, ВКонтакте.

В регионе стартовал второй модуль обучения проекта «Брянские герои", который стал частью федеральной программы «Время героев», реализуемой по инициативе Президента России Владимира Путина. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

11 участников уже прошли первый модуль обучения — «Наставничество». Они посещали лекции, семинары, мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия, связанные с будущей государственной службой.

- Тема второго модуля — «Экономика и финансы», - рассказал глава брянского региона. - С будущими управленцами работают лучшие преподаватели государственной и кадровой подготовки Высшей школы Государственного управления и РАНХиГС при Президенте РФ, а также управленцы-практики, в том числе руководители федеральных и региональных органов власти.

Основной акцент в обучении сделали на вопросах экономики и финансов, транспортно-логистической сферы, промышленности и агропромышленного комплекса.

12+