Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ автомобиля в брянском селе Соловьевка

Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ движущегося гражданского автомобиля в брянском селе Соловьевка. FPV – дронами ударили по Климовскому району. Об этом 12 мая на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь, - рассказал глава брянского региона. -Поврежден автомобиль. Работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, семь украинских беспилотников уничтожили над Брянской областью.