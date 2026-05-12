Происшествия12 мая 2026 20:12

Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ автомобиля в брянском селе Соловьевка

ВСУ ударили FPV – дронами по Климовскому району
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Иван МАКЕЕВ.

Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ движущегося гражданского автомобиля в брянском селе Соловьевка. FPV – дронами ударили по Климовскому району. Об этом 12 мая на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь, - рассказал глава брянского региона. -Поврежден автомобиль. Работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, семь украинских беспилотников уничтожили над Брянской областью.