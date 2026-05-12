Команда мэрии Брянска стала лучшей во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на стадионе «Десна »прошел фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов, муниципальных и государственных служащих, команд муниципальных образований региона. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Состязались 33 команды из Брянска и области. Участники фестиваля соревновались в поднимании туловища из положения лежа, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа на полу, наклоне вперёд из положения стоя на гимнастической скамье и беге на 2000 метров.

Команда Брянской городской администрации под руководством заместителя главы Александра Гаврилова стала лучшей среди коллективов муниципальных и государственных служащих.

В общекомандном зачете городские чиновники заняли третье место. Они уступили коллективу спортивной школы «Электрон» города Дятьково и команде трудящихся Карачевского района.