Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Представителям органов власти региона представили врио губернатора Брянской области. В четверг, 14 мая, Егора Ковальчука представил заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Еремин. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук поблагодарил за доверие Президента России Владимира Путина и отметил, что для него работать в Брянской области большая честь и огромная ответственность.

- Отлично осознаю, какая это сложная, масштабная задача, - сказал Егор Ковальчук. - Перед регионом стоят серьезнейшие вызовы, особенно в текущей политической, военной обстановке. Заявляю, что приложу все усилия, знания, опыт, здоровье для того, чтобы добиться необходимых результатов и, прежде всего, конечно, оправдать доверие жителей Брянской области.

Врио губернатора подчеркнул, что главная цель управленческой команды правительства, думы и территориальных представительств федеральных структур — работать честно, открыто и для людей.

- Основные приоритеты — это, безусловно, безопасность населения и условия для стабильного развития, - сказал Егор Ковальчук. - Для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, готовыми жить в Брянской области.

Егор Викторович отметил, что ждет эффективной работы команды и понимания общих задач.

- Уверен, что мы сохраним Брянскую область для следующих поколений такой же сильной, интересной и красивой! Теперь — за работу! — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области.