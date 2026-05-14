Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске юных пациентов детской поликлиники №2 повеселила Зайка. Такой сюрприз ребятам устроил комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ростовая кукла встречала юных посетителей у входа в поликлинику. С доброй улыбкой она вручала каждому ребёнку забавную фигурку из воздушных шаров. Дети смеялись, фотографировались с Зайкой.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Сделать посещение врача для маленьких пациентов комфортнее – это основная идея акции, которую поддержал коллектив поликлиники, - рассказали в мэрии Брянска. - Всего Зайка раздала детям более 70 фигурок из воздушных шаров.

Следующую акцию комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства проведет 29 мая. Накануне международного Дня защиты детей в парке имени А.К. Толстого планируют спортивное мероприятие «Остров семейных сокровищ».

0+