Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В честь 10-летия Росгвардии и 215-й годовщины войск правопорядка прошло торжественное построение личного состава Управления Росгвардии по Брянской области. Событие состоялось на территории мемориального комплекса «Партизанская поляна». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В торжественном мероприятии участвовали руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области Алексей Кузьмичев, прокурор Брянской области Владимир Мосин, начальник Управления Росгвардии по Брянской области Иван Ванчугов и начальник УМВД России по Брянской области Алексей Солдатов.

Сотрудников Росгвардии и военнослужащих подразделений регионального управления Росгвардии, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции.

- Руководитель следственного управления в торжественной обстановке вручил нескольким сотрудникам и военнослужащим удостоверения ветеранов боевых действий и пожелал успехов в службе на благо нашей Родины, - рассказали в региональном следственном управлении.