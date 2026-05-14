Спорт14 мая 2026 7:01

Брянский спортсмен Илья Прокопенко завоевал бронзу на первенстве России

В Калининграде прошло первенство России по боксу среди юниоров
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянский спортсмен Илья Прокопенко завоевал бронзу на первенстве России пор боксу среди юниоров. Соревнования прошли в Калининграде. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Участвовали в спортивном событии около 350 юниоров в возрасте 17–18 лет из 63 регионов страны..

Илья Прокопенко попал на первенство, благодаря блестящей победе на всероссийских соревнованиях РОФСО "Юность России" в Орле в апреле этого года.

Тренирует спортсмена Андрей Иванцов. Бронзовая медаль первенства России открывает перед молодым боксером перспективы дальнейшего роста и включения в состав юниорской сборной.

