Брянский спортсмен Илья Прокопенко завоевал бронзу на первенстве России пор боксу среди юниоров. Соревнования прошли в Калининграде. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Участвовали в спортивном событии около 350 юниоров в возрасте 17–18 лет из 63 регионов страны..

Илья Прокопенко попал на первенство, благодаря блестящей победе на всероссийских соревнованиях РОФСО "Юность России" в Орле в апреле этого года.

Тренирует спортсмена Андрей Иванцов. Бронзовая медаль первенства России открывает перед молодым боксером перспективы дальнейшего роста и включения в состав юниорской сборной.

