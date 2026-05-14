Брянские «Семьи года-2026» получили награды

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске прошла торжественная церемония награждения победителей муниципального этапа всероссийского конкурса «Семья года – 2026». Ее провели в Брянском театре драмы имени Алексея Толстого. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Каждый район свои лучшие семьи показал в пяти номинациях. В этом году в городском этапе конкурса участвовали 19 фамилий.

Организационному комитету конкурса, в который вошли сотрудники городской и районных администраций, не просто было определить лучших. Ведь все семьи, конечно, разные. Спортивные и творческие, увлеченные музыкой и танцами, их объединяет сплочённость и любовь к родному краю.

- Если бы была возможность сделать победителем каждую из 19 семей, мы сделали бы это без раздумья, сказал заместитель главы администрации города Игорь Чубчиков. - Но по правилам конкурса нам надо выбрать одну в номинации. Ведь победителям предстоят региональные и федеральные этапы, где они будут защищать и свои семьи, и честь нашего родного города Брянска.

В номинации «Золотая семья» победили супруги Альберт Владиславович и Марина Юрьевна Малкины. Лучшей «Многодетной семьей» Брянска в 2026 году признали Максима Владимировича и Юлию Александрову Ковтоноговых.

«Молодой семьей» года стали Никита Васильевич и Виктория Юрьевна Самойловы.«Хранителями традиций» названы Шангерей Гамзатович и Нина Ивановна Магомедовы.«Семья защитника Отечества» — Николай Александрович и Людмила Ивановна Сигаевы.

- Благодарю судьбу и Бога, что он мне послал такого замечательного человека, моего мужа, - сказала Людмила Сигаева. - Мы уже 50 лет с ним идём рука об руку в любви и согласии. У нас прекрасная семья – 5 сыновей и 5 дочерей. Сейчас уже 32 внука и два правнука. Мы желаем всем любви, мирного неба над головой. А женщинам хочу сказать: рожайте детей, ведь это радость, счастье и продолжение рода», — сказала Людмила СИГАЕВА.

В честь победителей прозвучали песни, семьям вручили цветы, грамоты и ценные подарки.

