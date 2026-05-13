Фото: Алексей ФОКИН.

Двое мирных жителей ранены при атаке ВСУ брянской деревни Антоновка. С помощью БпЛА самолетного типа ударили по Брянскому району. Об этом 13 мая на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Женщина и мужчина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь, - рассказал глава брянского региона. - Повреждены восемь жилых домов, гражданский автомобиль, ликвидировано возгорание хозпостройки. На месте работают оперативные и экстренные службы, комиссия по оценке ущерба.

Напомним, ночью над Брянской областью уничтожили 13 украинских беспилотников.