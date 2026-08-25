Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянской области с 1 сентября на 15 процентов увеличат оклады педагогических работников за счет средств областного бюджета и увеличится базовая гарантируемая часть зарплаты. В Брянске прошла традиционная педагогическая конференция. Ее проводят перед началом учебного года. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- В сфере образования Брянской области работают 32 тысячи человек, из них 18 тысяч — педагоги, - рассказал Егор Ковальчук. - Для профессионального развития учителей действуют программы повышения квалификации, конкурсы мастерства, система поощрений. С 1 сентября стартует переход на государственную информационную систему «Моя школа». Внедрение «цифры» упростит работу педагогов.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Егор Ковальчук также отметил, что для ведущих отраслей экономики и социальной сферы нужны специалисты. Приоритетным механизмом подготовки кадров становится целевое обучение. Работают два образовательно-производственных кластера — «Клиническая медицина» и «Сельское хозяйство».

Развивается сеть профильных классов, ориентированных на потребности рынка труда. Особенно растет интерес к естественно-научному, технологическому и агротехнологическому профилям.

- Вузы региона вносят весомый вклад в науку и подготовку кадров: на их базе работают научные школы, ведут фундаментальные и прикладные исследования, - рассказал врио губернатора Брняоскй области. - К брянской научной школе присоединился и филиал Сеченовского университета. С его открытием в регионе сформирован полный цикл медицинского образования — от предуниверсария до постдипломного обучения. Это укрепит систему здравоохранения и поможет оставить больше молодых специалистов в регионе.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Важнейшим вопросом остается внешкольная занятость детей. Региональное отделение «Движения Первых» объединило 107 тысяч ребят, 26 тысяч школьников — участники «ЮНАРМИИ».

- Считаю это важнейшей задачей предстоящего учебного года — профилактика, занятость, участие родителей в жизни детей, чтобы совместными усилиями добиться успехов и обеспечить достойное будущее нашим детям, - сказал Егор Ковальчук.