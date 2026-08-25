В брянском музее-заповеднике «Овстуг» пройдет научно-практическая конференция

Фото: музей-заповедник Ф.И. Тютчева "Овстуг".

В брянском музее-заповеднике «Овстуг» 28 августа пройдет научно-практическая конференция «На защите рубежей России. Захарий Тютчев». Событие посвящено предку Федора Тютчева – Захаприю Тютчеву. Работа конференции начнется в 11:00. Об этом сообщают в музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг».

Участники научно-практическая конференции обсудят такие темы, как: история семьи Ф. И. Тютчева; Захарий Тютчев — предок поэта; брянцы — участники Куликовской битвы; «Сказание о Мамаевом побоище» как исторический и литературный источник; брянские земли в XIV веке между Золотой Ордой, Москвой и Литвой; история Вщижского княжества; художественное (живопись и литература) восприятие Куликовской битвы.

- Мы приглашаем всех интересующихся историей России, Брянской земли и жизнью Фёдора Ивановича Тютчева, гостей и посетителей музея присоединиться к работе конференции, -- говорят сотрудники музея-заповдника Ф.И. Тютчева «Овстуг».

Наша справка:

В истории фамилии Тютчевых есть страницы, уходящие далеко в глубь веков — за шесть столетий до рождения великого поэта. Один из первых известных представителей рода — Захарий (Захар) Тютчев, чья судьба оказалась связана с одним из важнейших событий русской истории — Куликовской битвой 1380 года.

Согласно «Сказанию о Мамаевом побоище», великий князь Московский Дмитрий Иванович, в будущем — Донской, отправил Захария Тютчева к темнику Мамаю в качестве своего посланника. Задача была непростой: вести переговоры, тянуть время, собирать сведения о планах ордынского войска. В те суровые времена дипломатическая миссия оказывалась не менее опасной, чем непосредственное участие в сражении.

Для рода Тютчевых фигура Захария — важная точка отсчёта. Она напоминает, что история семьи тесно переплетена с судьбой страны: от ратных дел эпохи Дмитрия Донского до поэтического наследия Ф. И. Тютчева. В музее заповеднике «Овстуг» история рода — одна из сквозных тем: она помогает увидеть, как из далёких событий прошлого прорастают судьбы и творчество последующих поколений.

Возрастное ограничение - 6+.