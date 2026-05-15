При атаке ВСУ брянского села Солова ранены два мирных жителя. Дронами-камикадзе ударили по Стародубскому муниципальному округу. Об этом на своей странице ВКонтакте 15 мая сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшим – скорейшего выздоровления! – рассказал врио губернатора Брянской области. - Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Напомним, над Брянской областью уничтожили шесть украинских беспилотников.