Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 мая 2026 16:45

При атаке ВСУ брянского села Солова ранены два мирных жителя

ВСУ дронами-камикадзе ударили по Стародубскому муниципальному округу
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

При атаке ВСУ брянского села Солова ранены два мирных жителя. Дронами-камикадзе ударили по Стародубскому муниципальному округу. Об этом на своей странице ВКонтакте 15 мая сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшим – скорейшего выздоровления! – рассказал врио губернатора Брянской области. - Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Напомним, над Брянской областью уничтожили шесть украинских беспилотников.