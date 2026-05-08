Почти 50 тысяч брянцев проголосовали за объекты для благоустройства

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Жители Брянской области продолжают участвовать в ежегодном Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. В 2026 году оно проходит раз в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Брянцы голосуют за преображение парка, сквера, общественной территории в одном из 27 муниципальных образований или районов области. Всего предложено 50 территорий и 8 дизайн-проектов.

С выбором уже определились почти 50 тысяч человек. Каждый может проголосовать только за один объект в районе или городе, где он живет.

Кстати, до конца голосования осталось 36 дней. Итоги станут известны 12 июня.

Проголосовать можно на портале Госуслуг, пройдя по ссылке.

