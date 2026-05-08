Происшествия8 мая 2026 7:21

Над Брянской областью уничтожили 76 украинских беспилотников

Вражеские дроны сбили с восьми вечера 7 мая до семи утра 8 мая
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Над Брянской областью с восьми вечера 7 мая до семи утра 8 мая уничтожили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 8 мая на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Все вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС – Брянск», спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

- Пострадавших и разрушений нет, - рассказал глава брянского региона. - Работают оперативные и экстренные службы.