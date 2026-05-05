Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 мая 2026 14:51

При атаке ВСУ брянской Белой Березки ранены пять мирных жителей, в том числе и ребенок

ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по мирным жителям трубчевского района
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

По предварительной информации, при атаке ВСУ брянской Белой Березки ранены пять мирных жителей, в том числе и ребенок. Нанесли удар из РСЗО «Град» по мирным жителям Трубчевского района. Об этом 5 мая на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Все они оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказал глава брянского региона. - В результате подлого удара есть возгорания и повреждения многоквартирного дома, частных жилых домов. Информация о последствиях и разрушениях уточняется.

Напомним, еще 21 украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью.