Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске открыли мурал, посвященный единству подвига разных эпох. Изображение появилось на стене жилого дома на площади Партизан. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Торжественность момента разделили: советник Министра МЧС России Даниил Мартынов, Губернатор Брянской области Александр Богомаз, начальник Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрий Енин, председатели исполнительной и законодательной власти, руководители силовых структур региона, ветераны, личный состав Главного управления и курсанты.

Масштабное изображение отражает три фигуры: пожарный, военнослужащий и советский партизан. Они стоят рядом и долг перед Родиной остается неизменным во все времена.

Во время церемонии открытия к Вечному огню на площади Партизан возложили цветы.

Мурал будет напоминать жителям, особенно молодому поколению, о настоящих героях и о том, что мужество, самоотверженность и любовь к Родине - вечные ценности.

- Мы благодарим художника, создавшего этот впечатляющий мурал, Совет ветеранов, жителей дома и всех, кто помог воплотить проект в жизнь, - сказали в чрезвычайном ведомстве. - Пусть этот образ вдохновляет нас на служение своей стране!