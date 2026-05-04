Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В честь 75-летия Советского района Брянска посадили клены и рябины. Глава Советского района Денис Семенов директор школы №72 вместе с учениками возле учебного заведения высадили памятную аллею. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Весь год мы проводим мероприятия, посвященные 75-летию нашего любимого района, - сказал Денис Семенов. - Делаем все, чтобы район стал ещё лучше, чище, зеленей. И вот сегодня мы вместе сажаем памятную аллею кленов и рябин. Делайте наш город красивее и берегите его.

Десять кленов и рябин предоставили из питомника БГИТУ. Это уже вторая памятная аллея, посаженная на территории школы №72. Три года назад здесь пояывилась рябиновая аллея в память о героях, погибших в специальной военной операции.

Как сообщил Денис Семенов, в честь 75-летия Советского района весь наступивший год проходят концерты, тематические выставки и акции, спортивные соревнования, мероприятия по благоустройству и озеленению территорий.

