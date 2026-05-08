Фото: А.В. БОГОМАЗ, ВКонтакте.

Накануне дня Победы в брянской Унече открыли спортивно-оздоровительный комплекс "Локомотив". Его построили по программе «Развитие физической культуры и спорта Брянской области». об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Мы выполняем те задачи, которые ставит перед нами наш национальный лидер, Президент страны Владимир Владимирович Путин по обеспечению доступности занятиями физкультурой и спортом, к 2030 году спортом должно заниматься более 70% жителей России, - сказал Александр Богомаз.- И эти задачи мы успешно решаем. У нас строятся ледовые дворцы, футбольные стадионы, ФОКи с бассейнами. Уже открыто 15 ледовых дворцов, 28 ФОКов. В этом году первый спорткомплекс открыли в Унече, на очереди еще 7 ФОКов с бассейнами в Новозыбкове, Злынке, Клетне, Севске, Стародубе, Трубчевске, Журиничах, а в Карачеве откроем в следующем году.

Глава брянского региона отметил, что все делают для того, «чтобы наши дети, наше будущее, росли крепкими, здоровыми, уверенными в себе, были настоящими гражданами нашей великой страны, защитниками нашей великой Родины».

- Ну и, конечно же, в таких спорткомплексах люди старшего поколения могут поддерживать свое здоровье и долголетие — созданы отличные условия для занятий различными видами спорта, - сказал Александр Богомаз. -Это и волейбол, и футбол, и баскетбол, и основа всего — плавание.

Губернатор поздравил жителей Унечи с днем Победы. Он пожелал всем мира, добра и Победы!