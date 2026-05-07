В Брянске прошла презентация фильма «Слепой шаг». Он снят в жанре художественно-документального кино. Кинокартина посвящена судьбе уроженца Брянщины Дмитрия Огурцова. Он во время войны участвовал в деятельности известной подпольной организации «Молодая гвардия» в Луганской области. Об этом сообщают в паблике «Деснянская волна».

На предпремьерном показе фильма выступили замгубернатора, Герой России Андрей Фроленков, главный редактор издания «Московский комсомолец в Брянске», историк Григорий Кожурин, статья которого о морском пограничнике Дмитрии Огурцове и вдохновила на создание фильма.

«Слепой шаг» сняли при поддержке Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. Представитель ветеранской организации пограничников, подполковник Александр Колибердин поблагодарил режиссера Игоря Дударева и его коллег за работу.

