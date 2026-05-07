«Брянскэнерго» готовится к прохождению пожароопасного периода

Фото: филиал ПАО "Россети Центр"-"Брянскэнерго".

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» реализуется комплекс подготовительных мероприятий по подготовке к работе в пожароопасный период.

Энергетики проверяют и приводят в соответствие требованиям пожарной безопасности помещения, находящиеся на территории производственных подразделений и подстанций. Особое внимание уделяется их укомплектованности исправными первичными средствами пожаротушения. Специалисты проверяют работоспособность систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и противодымной защиты, а также исправность и готовность к работе автоматических и автономных установок и устройств пожаротушения.

На постоянном контроле у сотрудников филиала находится состояние подъездных дорог к пожарным гидрантам, резервуарам и другим источникам противопожарного водоснабжения. При необходимости запас воды в резервуарах оперативно пополняется.

Выполняется ревизия маслоотводов и маслоприемников маслонаполненного оборудования. Проверяется чистота гравийной засыпки и состояние бортовых ограждений маслоприемников. Осуществляется контроль состояния обваловки наземных резервуаров, площадок хранения масла и ГСМ.

В числе превентивных мер — актуализация перечня подстанций напряжением 35 кВ и выше, не имеющих сплошного бетонного ограждения, расположенных в зонах риска возникновения лесных (низовых и торфяных) пожаров и перечня пожароопасных участков воздушных линий. Также энергетики выполняют работы по расчистке просек воздушных линий, территорий подстанций от сухой травянистой растительности и других горючих материалов. Они обновляют и восстанавливают опашку периметра подстанций, не имеющих сплошного бетонного ограждения, расположенных в зонах пожароопасных участков.

«Мероприятия, которые выполняет филиал «Брянскэнерго» по подготовке к пожароопасному периоду, трудно переоценить. Они не только способствуют предотвращению пожаров, но и помогают сохранить животный мир и уникальные растения региона, часть которых занесена в Красную книгу. Пожары наносят невосполнимый урон экосистеме региона. Энергетики делают важное дело – помогают сохранить уникальный природный мир брянского края», — подчеркнул директор института энергетики и природопользования Брянского государственного аграрного университета Дмитрий Безик.

Большая работа в филиале ведется с ответственным персоналом: проводятся инструктажи и тренировки, в ряде случаев совместно с территориальными подразделениями противопожарной службы МЧС России.