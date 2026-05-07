В добровольческом отряде «БАРС-Брянск» побывали школьники

Фото: телеграм-канал "БАРС-Брянск".

Ученики лицея №1 побывали в добровольческом отряде «БАРС-Брянск». Бойцы рассказали ребятам о работе, показали технику и оружие. Об этом сообщают в телеграм-канале отряда.

Школьники попробовали обед от «БАРС-Брянск» и получили на память сувениры от командира Сергея Антошина.

Бойцам было смотреть, как мальчишки и девчонки интересуются военным делом и ответственно, по-взрослому рассуждают о важности защиты Родины.

Они поблагодарили директора Лицея №1 Юрия Александровича Клюева за воспитание достойной, патриотичной молодежи.