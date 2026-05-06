В брянских «Лесных сараях» прошел митинг

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске, в урочище «Лесные сараи» прошел митинг, посвященный 81-ой годовщине Великой Победы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Участниками памятного события сталие ветеран Великой Отечественной войны Михаил Заболотский, глава администрации Советского района Денис Семенов, бывшие узники фашистских концлагерей, представители Брянской епархии, депутатского корпуса, лидеры этнических общин, школьники и студенты.

Ощущалась связь поколений – юные участники митинга пришли в урочище «Лесные сараи» с портретами своих героических предков, героев Великой Отечественной войны.

- На этом месте, где мы сейчас стоим, в Лесных сараях, в годы войны было замучено фашистами до 20 тысяч человек, - сказал Денис Александрович. - А всего в Великой Отечественной войне погибло более 27 миллионов наших сограждан. Это был самый масштабный геноцид в истории человечества. Нынешнее поколение должно делать всё, чтобы мы не забывали об этом.

Выступающие во время митинга вспоминали не только героев Великой Отечественной войны. Звучали слова благодарности и нынешним воинам, которые сегодня защищают нашу Родину.

Торжественность митингу предали выступления артистов Городского Дома культуры Советского района — ансамблей «Карамель» и «Дружина».

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента «Жертвам фашизма».

