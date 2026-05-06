Брянск
Общество6 мая 2026 13:36

В Брянске семьям погибших на СВО героев передали ордена Мужества

Церемония прошла в городском военном комиссариате
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске семьям погибших героев при исполнении воинского долга во время специальной военной операции передали ордена Мужества. Церемония прошла в городском военном комиссариате. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Награды получили родные и близкие павших бойцов. Ордена Мужества посмертно вручали военный комиссар Брянска Юрий Линтварев и представитель от городской администрации Дмитрий Навроцкий.

«Позвольте выразить Вам слова поддержки от лица главы Брянской городской администрации Александра Николаевича Макарова. Вам переданы награды, которые заслужили Ваши мужья, сыновья, отцы, братья. Они – настоящие мужчины. Выполнили воинский долг, отдав свою жизнь за нашу Родину. Вечная им память и слава. Брянская городская администрация всегда готова оказывать семьям героев поддержку и помощь», – обратился к родственникам погибших Дмитрий Владимирович.

Память погибших героев почтили минутой молчания.