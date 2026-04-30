Фото: Алексей БУЛАТОВ.

При атаке ВСУ в Брянской области автомобиля погиб водитель и ранен пассажир. Дронами-камикадзе ударили по хутору Чаков Погарского района. Об этом 30 апреля сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- К сожалению, водитель автомобиля погиб, - рассказал глава брянского региона. - Осколочные ранения получил пассажир. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Родным погибшего – глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана.

Поврежден автомобиль. Работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, четыре украинских беспилотника уничтожили над Брянской областью.