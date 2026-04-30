Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске открыли памятник «Огнеборцу». Символично, что событие произошло 30 апреля, в День пожарной охраны. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- Монумент призван увековечить подвиг тех, кто посвятил жизнь борьбе с огнем и спасению людей: он стал зримым символом мужества, самоотверженности и героизма пожарных, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Торжественность момента разделили губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, руководство Главного управления МЧС России по Брянской области, ветераны пожарной охраны, действующие сотрудники, представители законодательно и исполнительной власти, руководители силовых структур региона, кадеты и жители города.

Памятник установили в знак признательности и уважения к сотрудникам пожарной охраны, ежедневно рискующим жизнью ради безопасности люде .Фигура огнеборца будет напоминать о стойкости пожарныхи их неизменной готовности прийти на помощь.