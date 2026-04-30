Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Парки Брянска подготовили к летнему сезону. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Завершили пуско-наладочные работы аттракционов, готовы к запуску фонтаны, заменили фонари. Привели в порядок клумбы, покрасили лавки и урны.

На площади Воинской славы установили новые 16 российских флагов. В «Майском» и парке имени А.С. Пушкина ремонтируют туалеты. В «Юности» привели в порядок оборудование на спортивной площадке.

В парке-музее имени Алексея Толстого сделан косметический ремонт общественного туалета. Покрасили сцену и козырек летней эстрады.

Также завершили пуско-наладочные работы на фонтанах «Мельница» и «Ротонда». Готова к открытию новая скульптура «Роман Брянский». Вырезанную из дуба новую фигуру планируют торжественно показать горожанам 1 мая. Это день официального открытия паркового сезона и запуска фонтанов.

В брянских парках в наступающем сезоне планируют провести больше 1100 мероприятий.