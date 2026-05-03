Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

При атаке ВСУ брянского села Воронок ранен 17-летний мирный житель. Дронами-камикадзе ударили по жилому дому в Стародубском муниципальном округе. Об этом 3 мая на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Пострадавший доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь, - рассказал глава брянского региона. - Поврежден жилой дом. Работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, ночью над Брянской областью уничтожили 143 украинских беспилотника.