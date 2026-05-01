Брянский губернатор поздравил земляков с Днем весны и труда

Фото: А.В. БОГОМАЗ, ВКонтакте.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил земляков с днем весны и труда. Об этом глава брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

- 1 Мая — поистине всенародный праздник. Он олицетворяет трудолюбие, работу на благо процветания Родины, единение нашего общества, - сказал Александр Богомаз. - В Брянской области живут уникальные люди — добрые, ответственные, созидательные. Многие поколения предков, наравне с защитниками нашего Отечества, на протяжении веков развивали промышленную и экономическую мощь нашей страны. Сегодня мы продолжаем укреплять тот фундамент, который заложили наши уважаемые ветераны. Делаем это вместе с нашей молодежью, которой предстоит продолжать строить Россию будущего — великую и процветающую страну.

Губернатор отметил, что в регионе делают все, «чтобы трудовые ценности — ответственное отношение к работе, честность и солидарность были основой и нравственным ориентиром для подрастающего поколения»

- Каждый труд почетен, каждая профессия важна, главное, чтобы этим занимались специалисты своего дела, - отметил глава брянского региона. - Несколько лет назад в Брянской области мы возродили почетное звание «Герой труда» — высшую степень отличия за особые трудовые заслуги перед регионом. Присваиваем эту награду за значительные результаты в профессиональной сфере, в том числе сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, здравоохранении, транспорте. В высоких достижениях, которых мы добились за последние годы, заслуга каждого, кто работал на совесть, полностью посвящая себя выбранному делу. Благодарю всех, кто вносит свой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Брянской области и всей России, потому что именно труд — основа успеха и достижений.

Александр Богомаз пожелал землякам, чтобы « труд был плодотворным, а удача сопутствовала во всех начинаниях. Мира, добра и благополучия».