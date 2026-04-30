Министерство обороны РФ продлило контракт с командиром бригады «БАРС-Брянск» Сергеем Антошиным. Очередной контракт заключили на полгода. Об этом сообщают в телеграм-канале «БАРС-Брянск».

Напомним, в сентябре 2024 года бывший вице-мэр Брянска, а тогда – депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин возглавил отряд «БАРС- Брянск».

Сергей Сергеевич подписал контракт с Министерством Обороны РФ и стал руководителем добровольческого подразделения. Аббревиатура БАРС расшифровывается как «боевой армейский резерв страны». Он действует не только в Брянской, но и Белгородской и Курской областях.