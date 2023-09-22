В Брянске по нацпроекту возводят хирургический комплекс и поликлинику

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянске по национальному проекту «Здравоохранение» возводят хирургический комплекс Брянской областной детской больницы и поликлинику на старом аэропорту на 800 посещений в смену. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

- Большой объем работ уже выполнен, пока погода позволяет, строители займутся благоустройством территорий и подъездных путей, - рассказал глава брянского региона. - Еще одна первостепенная задача - в октябре запустить котельные, завершить утепление фасадов, чтобы можно было вплотную заниматься внутренней отделкой помещений.

Параллельно закупают современное высокотехнологичное медицинское оборудование.

Напомним, в областном центре возводят инновационный комплекс нового поколения площадью 250 тысяч квадратных метров.