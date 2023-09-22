В Брянске строят инновационный комплекс нового поколения

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянске строят инновационный многофункциональный комплекс нового поколения. Он должен стать центром семейного досуга. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Объем инвестиций составил больше 16 миллиардов рублей. Площадь объекта – 250 тысяч квадратных метров. Комплекс включает в себя девять бассейнов. В их числе 50-метровй бассейн с десятью дорожками. Здесь также есть спортзалы, гостиница на 150 мест концертный зал, панорамный аквариум, зоны отдыха для детей и взрослых.

Реализация проекта позволит создать больше трех тысяч рабочих мест.