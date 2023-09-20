Фото: пресс-служба правительсвта Брянской области.

В Брянской области открыли мемориальную доску погибшему в СВО Дмитрию Талалаеву. Имя героя увековечили в одной из воинских частей 12-го Главного управления в Брянской области на фасаде школы, в которой он учился. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительсвта Брянской области.

На митинг пришли родные, близкие и сослуживцы погибшего. Память героя почтили минутой молчания.

- Каждый из присутствующих гордится подвигом Дмитрия, отдавшего жизнь ради будущего страны и соотечественников, - сказал командир соединения, полковник Тимофей Гончаров. - Дмитрий Талалаев навсегда останется в нашей памяти. Низкий поклон родителям за воспитание таких сыновей.

Дмитрий Талалаев – выпускник брянской школы №167. Он в 2000 году участвовал в контртеррористической операции в Чечне. После стал участником специальной военной операции на Украине. За отвагу и воинские заслуги Дмитрия наградили посмертно орденом Мужества.