Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Владимир Буянов из Брянской области – чемпион России по валке леса. В Иркутске состоялся чемпионат страны среди вальщиков леса «Лесоруб-2023». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В течение двух дней участники соревнований показывали судьям и зрителям свои навыки и мастерство в применении бензомоторных пил, валке леса, раскряжевке и обрезке сучьев, замене цепи на скорость, а также приняли участие в эстафете. Выполняли упражнения по валке и раскряжевке дерева, погрузке-разгрузке бревен, сборке пильных аппаратов и их установке.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В общем индивидуальном зачете среди вальщиков с бензомоторными пилами Владимир Буянов занял первое место. Также он победил в упражнении «Обрезка сучьев», оказался на вторам месте в упражнении «Раскряжевка комбинированным резом». И на третьем - в упражнении «Валка дерева».

Андрей Азарин занял пятое призовое место в «Обрезке сучьев», и по итогам соревнований стал дестым в общем зачете, а Сергей Козорез оказался на 18-м.месте.

Сборная Брянской области также заняла третье место в упражнении «Командная эстафета». По итогам выполнения всех упражнений сборная региона завоевала четвертое командное место.

Возрастное ограничение – 12+