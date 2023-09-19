В Брянске в 29 детсадах и школах отремонтируют крыши

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в 29 детских садах и школах отремонтируют крыши. На это из городского и областного бюджета потратят почти 87 миллионов рублей. Работы начнут поздно из-за того, что деньги на ремонт распределили недавно. Сейчас проводят торги и определяют подрядчиков. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В первый этап работ попали 18 учреждений, среди них и школа №18.

- По четырем ремонты кровель пройдут по прямым договорам - это позволяет законодательство, - пояснил в мэрии города. - По 14 - документация размещена на электронной площадке. 26 сентября состоятся торги, а 9 октября планируется подписание контрактов. Тогда же подрядчики смогут приступить к ремонту.

В рамках второго этапа, куда входят девять детсадов, дошкольное отделение гимназии №1 и школа №11, документация находится в процессе подготовки.

- Технологии работ примерно везде одинаковые, отличаются только их объемы из-за разной площади кровель, - сказал руководитель управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин. - В основном это рулонные покрытия, а в детсадах №33 и 99 - скатные. Мы потребуем от подрядчиков работать быстро и на результат. Контроль будет постоянный. Образовательный процесс прерываться не будет, безопасность детей обеспечим