Брянскэнерго перед началом нового учебного года проверило электроустановки, питающие школы

Фото: ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

В преддверие 1 сентября специалисты филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» проверили исправность электроустановок, от которых запитаны общеобразовательные учреждения региона.

Проверка проводилась в рамках работы по профилактике детского электротравматизма. Ее результаты подтвердили, что все электроустановки, обеспечивающие электроэнергией общеобразовательные учреждения, работают исправно. В настоящее время от сетей «Брянскэнерго» электроснабжение получают более 350 школ в 27 районах Брянской области.

Проверка исправности электроустановок, в том числе и питающих школы, наряду с применением на объектах электросетевого хозяйства всех возможных мер защиты от проникновения сторонних лиц, входит в перечень постоянно реализуемых филиалом мероприятий по предотвращению случаев электротравматизма сторонних лиц. Также в рамках этой работы энергетики во время учебного года проводят уроки электробезопасности в общеобразовательных учреждениях региона, во время каникул – в пришкольных и летних оздоровительных лагерях.

«Электроустановки, от которых запитаны школы области, находятся на особом контроле энергетиков, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – В преддверии 1 сентября мы ежегодно проводим обязательную проверку из работоспособности, ведь их исправность прямым образом влияет на безопасность школьников нашего региона».