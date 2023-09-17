Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянске во Дворце единоборств проходит концерт «Подвигу Брянщины славной!» Театрализованное действо посвящено 80-й годовщине освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В зале присутствуют губернатор Александр Богомаз, заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Сергей Нештенко, ветераны и другие представители области.

Глава брянского региона в своем выступлении подчеркнул важность этого праздника для области, отметил мужество и подвиг советских солдат.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

- Мы склоняем головы перед теми, кто пал в жестоких боях за освобождение Брянского края, и перед теми, кто отдал свою жизнь ради мира уже в наше время, - сказал Алек Сандр Богомаз.- Благодаря их мужеству, героизму, силе духа Россия продолжает свой великий исторический путь сильного и независимого государства. Вечная память и слава нашим Героям! Мы в бесконечном долгу перед нашими ветеранами вами и всегда будем помнить их героический подвиг! Спасибо и низкий поклон!

Заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Сергей Нештенко говорил о вкладе брянских партизан в победу над врагом.

- Брянская земля стоически переносила все тяготы оккупации и дорог заплатила за победу, - сказал Сергей Нештенко. - Сотни тысяч людей погибли на полях сражений, были замучены в концлагерях...В суровые годы войны наши предки встали на защиту отечества. Огромная работа была проведена по эвакуации брянских предприятий...Сыновнее спасибо вам, наши ветераны, за ваш подвиг!

Всех собравшихся во Дворце единоборств со значимой датой в истории Брянщины поздравил Ветеран Великой Отечественной войны Борис Шапошников. В июне Почетный гражданин города Брянска встретил свое 99-летие. На фронт он попал 18-летним юношей. В 1943-м ему было 19 лет. Ветеран поделился воспоминаниями об освобождении Брянска.

- Я поздравляю вас всех с прекрасным праздником -80-летием освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков! – сказал Борис Шапошников. - Это наша память, память жесткая! это память о тех, кто отдавал свои жизни, защищая свою родину, в том числе и нашу малую родину - Брянский край!

Также ветеран рассказал о героизме брянских партизан-подпольщиков, солдат, тружеников тыла.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

После зрителям показали театрализованное действо, рассказывающее об освобождении Брянщины и ходе войны. В программе участвуют лучшие коллективы области. И среди них - группа Преображенского лейб-гвардии полка, певец и композитор Александр Добронравов, финалистка телепроекта «Голос» Елена Максимова, дважды финалистки телепроекта «Синяя птица», солистки оркестра ВМФ России Юлия Малинова и другие.

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