Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В брянском Брасове захоронили останки 514 мирных жителей, уничтоженных в годы войны. Среди них 155 детей. Их останки предали земле на территории мемориального комплекса «Ангелы». Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

На протяжении двух лет в поселке Брасово работал сводный поисковый отряд «Газпром трансгаз Москва». Им удалось поднять останки мирных жителей.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Память мирных жителей почтили почетный гость Брянщины - заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Нештенко, а также - генеральный директор общества «Газпром трансгаз Москва», наш земляк Александр Бабаков и жители Брасовского района.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

За время оккупационного режима немецко-фашистские захватчики на Брянщине преднамеренно истребили больше 74 тысяч мирных граждан, в том числе больше 4,5 тысяч детей. В Брасовском районе были убиты и замучены 5397 мирных жителей. Отголоски тех страшных лет до сих пор доносятся до наших дней.